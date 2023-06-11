Бусовиков Анатолий Григовьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1946
Дата смерти05.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1973
Дочь: Андреева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Бусовикова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
12.08.1977
Дочь: Кокорина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Бусовикова Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1989