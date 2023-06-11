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Бусовиков Анатолий Григовьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1946

Дата смерти

05.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1973

Дочь: Андреева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Бусовикова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
12.08.1977

Дочь: Кокорина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Бусовикова Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусовикова Тамара Николаевна

Смерть
05.01.1989
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