Мамукина Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамукина Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2013 г.р.
2023 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.2013

Дочь: Мамукина Виолетта Юрьевна

Отец ребёнка: Мамукин Юрий Павлович

Рождение ребёнка
29.04.2023

Дочь: Мамукина Арина Юрьевна

Отец ребёнка: Мамукин Юрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамукин Юрий Павлович

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