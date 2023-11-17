Мамукина Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.2013
Дочь: Мамукина Виолетта Юрьевна
Отец ребёнка: Мамукин Юрий Павлович
Рождение ребёнка
29.04.2023
Дочь: Мамукина Арина Юрьевна
Отец ребёнка: Мамукин Юрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамукин Юрий Павлович