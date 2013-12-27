Мамукина Виолетта Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамукина Виолетта Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.2013

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2013

Отец: Мамукин Юрий Павлович

Мать: Мамукина Валентина Васильевна

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