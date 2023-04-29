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Мамукина Арина Юрьевна
Мамукина Арина Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.2023
Пол
Женский
Отец
Мамукин Юрий Павлович
1988 г.р.
Мать
Мамукина Валентина Васильевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2023
Отец:
Мамукин Юрий Павлович
Мать:
Мамукина Валентина Васильевна
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