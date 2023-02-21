Родионова (Иванова) Фекла или Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Яковлева Феодосия Ильинична
Отец ребёнка: Родионов Илья Родионович
Турмыши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно