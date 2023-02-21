Родионова (Иванова) Фекла или Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Иванова) Фекла или Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Яковлева Феодосия Ильинична

Отец ребёнка: Родионов Илья Родионович

Турмыши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно