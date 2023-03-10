Кошелев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошелев Спиридон

Мать: Кошелева Татьяна

Рождение ребёнка
06.02.1896

Дочь: Кострова Ксения (Оксинья)

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья

Рождение ребёнка
13.03.1903

Дочь: Самсонова Марина

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья

Рождение ребёнка
21.11.1905

Сын: Кошелев Михаил

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья

Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диева Евдокия

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Максим

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шувалова Анна

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Степанида

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Прасковья

Смерть
Неизвестно