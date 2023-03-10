Кошелев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошелев Спиридон
Мать: Кошелева Татьяна
Рождение ребёнка
06.02.1896
Дочь: Кострова Ксения (Оксинья)
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья
Рождение ребёнка
13.03.1903
Дочь: Самсонова Марина
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья
Рождение ребёнка
21.11.1905
Сын: Кошелев Михаил
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья
Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диева Евдокия
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Максим
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шувалова Анна
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Степанида
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Прасковья
Смерть
Неизвестно