Кошелева (Хохрякова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1896
Дочь: Кострова Ксения (Оксинья)
Отец ребёнка: Кошелев Василий
Рождение ребёнка
13.03.1903
Дочь: Самсонова Марина
Отец ребёнка: Кошелев Василий
Рождение ребёнка
21.11.1905
Сын: Кошелев Михаил
Отец ребёнка: Кошелев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диева Евдокия
Отец ребёнка: Кошелев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Максим
Отец ребёнка: Кошелев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошелев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шувалова Анна
Отец ребёнка: Кошелев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Степанида
Отец ребёнка: Кошелев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошелев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошелев Василий
Отбывание наказания
Неизвестно
После того как все дети разъехались, осталась жить в деревне. На дом анонимно донесли, донос содержал ложную информацию о хранении оружия. Оружия в доме не было, но Прасковью все равно посадили, скоре... Показать все
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Лесное
Лесное