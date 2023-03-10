Кошелева (Хохрякова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Хохрякова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1896

Дочь: Кострова Ксения (Оксинья)

Отец ребёнка: Кошелев Василий

Рождение ребёнка
13.03.1903

Дочь: Самсонова Марина

Отец ребёнка: Кошелев Василий

Рождение ребёнка
21.11.1905

Сын: Кошелев Михаил

Отец ребёнка: Кошелев Василий

Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диева Евдокия

Отец ребёнка: Кошелев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Максим

Отец ребёнка: Кошелев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошелев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шувалова Анна

Отец ребёнка: Кошелев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Степанида

Отец ребёнка: Кошелев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Василий

Отбывание наказания
Неизвестно
После того как все дети разъехались, осталась жить в деревне. На дом анонимно донесли, донос содержал ложную информацию о хранении оружия. Оружия в доме не было, но Прасковью все равно посадили, скоре... Показать все
Смерть
Неизвестно
Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Лесное
Лесное
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