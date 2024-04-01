Бородихин Николай 1 Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Рождение ребёнка
14.02.1809
Мать ребёнка: Бородихина ?
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Подкорытова Параскева Николаева
Мать ребёнка: Бородихина ?
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Калинина Татьяна Николаева
Мать ребёнка: Бородихина ?
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Бородихин Василий Николаев
Мать ребёнка: Бородихина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутакова Акилина Николаевна
Мать ребёнка: Бородихина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородихина ?
Смерть
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Отставной казак 75 лет от старости