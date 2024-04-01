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Бородихин Николай 1 Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Бородихин Афанасий Казак Кр. Полуденной Ефремов

Мать: Бородихина Анисья Васильева

Рождение ребёнка
14.02.1809

Сын: Бородихин Лев Николаев

Мать ребёнка: Бородихина ?

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Подкорытова Параскева Николаева

Мать ребёнка: Бородихина ?

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Калинина Татьяна Николаева

Мать ребёнка: Бородихина ?

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Бородихин Василий Николаев

Мать ребёнка: Бородихина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова Акилина Николаевна

Мать ребёнка: Бородихина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородихина ?

Смерть
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Отставной казак 75 лет от старости
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