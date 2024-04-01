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Бородихин Василий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Бородихин Николай 1 Афанасьев

Мать: Бородихина ?

Бракосочетание
15.01.1843

Жена: Бородихина Ксения Федоровна

М. 19 ж 20+ поруч. Дмитрий и Лаврентий Григорьевы Беловы
Рождение ребёнка
02.06.1844

Сын: Бородихин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бородихина Ксения Федоровна

Смерть
Неизвестно
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