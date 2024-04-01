Бородихин Василий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1823
Отец: Бородихин Николай 1 Афанасьев
Мать: Бородихина ?
Бракосочетание
15.01.1843
М. 19 ж 20+ поруч. Дмитрий и Лаврентий Григорьевы Беловы
Рождение ребёнка
02.06.1844
Сын: Бородихин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Бородихина Ксения Федоровна
Смерть
Неизвестно