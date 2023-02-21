Белова (Белова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Белова) Анна

Место рождения

Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1898

Сын: Белов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр

Вологодская губерния Вологодский уезд Фетиньинская волость деревня Золотавино
Смерть
Неизвестно
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
Неизвестно
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область