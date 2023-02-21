Белова (Белова) Анна
Место рожденияВологодская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1898
Сын: Белов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр
Вологодская губерния Вологодский уезд Фетиньинская волость деревня Золотавино
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно