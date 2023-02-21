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Белов Алексей Александрович

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Место рождения

Вологодская губерния Вологодский уезд Фетиньинская волость деревня Золотавино

Дата рождения

01.09.1898

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1898

Отец: Белов Александр

Мать: Белова Анна

Вологодская губерния Вологодский уезд Фетиньинская волость деревня Золотавино
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Падчина Вея Алексеевна

Мать ребёнка: Белова Надежда Ивановна

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.10.1926

Сын: Белов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Белова Надежда Ивановна

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Белов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Белова Надежда Ивановна

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Белов Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Белова Надежда Ивановна

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Около 1942
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
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