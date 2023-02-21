Белов Алексей Александрович
Место рожденияВологодская губерния Вологодский уезд Фетиньинская волость деревня Золотавино
Дата рождения01.09.1898
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1898
Отец: Белов Александр
Мать: Белова Анна
Вологодская губерния Вологодский уезд Фетиньинская волость деревня Золотавино
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Падчина Вея Алексеевна
Мать ребёнка: Белова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1926
Сын: Белов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Белова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Белова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Белов Лев Алексеевич
Мать ребёнка: Белова Надежда Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Около 1942