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Катаева Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1903 ст.

Сын: Катаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Катаев Василий Федотович

Кропани, Ильинский муниципальный район, Пермский край
28. 28 июля родился, 29 июля 1903 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Кропаней отставной рядовой Василий Феодотов Катаев и законная его жена Матрона Иванова, оба единоверцы. Восприемники: деревни т... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Матфий Васильевич

Отец ребёнка: Катаев Василий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Василий Федотович

Смерть
Неизвестно