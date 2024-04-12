Катаев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1903 ст.
Дата смерти19.08.1903 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.07.1903 ст.
Отец: Катаев Василий Федотович
Мать: Катаева Матрона Ивановна
28. 28 июля родился, 29 июля 1903 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Кропаней отставной рядовой Василий Феодотов Катаев и законная его жена Матрона Иванова, оба единоверцы. Восприемники: деревни т... Показать все
Крещение
29.07.1903 ст.
Смерть
19.08.1903 ст.
22. 19 августа умер, 21 августа 1903 г. погребён деревни Кропаней отставного рядового Василия Феодотова Катаева сын Иоанн 3 недель от роду от поноса. Метрическая книга Благовещенской церкви села Ильи... Показать все
Похороны
21.08.1903 ст.