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Катаев Иван Васильевич

Место рождения

Кропани, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.07.1903 ст.

Дата смерти

19.08.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1903 ст.

Отец: Катаев Василий Федотович

Мать: Катаева Матрона Ивановна

Кропани, Ильинский муниципальный район, Пермский край
28. 28 июля родился, 29 июля 1903 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Кропаней отставной рядовой Василий Феодотов Катаев и законная его жена Матрона Иванова, оба единоверцы. Восприемники: деревни т... Показать все
Крещение
29.07.1903 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
19.08.1903 ст.
Кропани, Ильинский муниципальный район, Пермский край
22. 19 августа умер, 21 августа 1903 г. погребён деревни Кропаней отставного рядового Василия Феодотова Катаева сын Иоанн 3 недель от роду от поноса. Метрическая книга Благовещенской церкви села Ильи... Показать все
Похороны
21.08.1903 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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