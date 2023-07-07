Катаев Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
28.07.1903 ст.
Мать ребёнка: Катаева Матрона Ивановна
Кропани, Ильинский муниципальный район, Пермский край
28. 28 июля родился, 29 июля 1903 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Кропаней отставной рядовой Василий Феодотов Катаев и законная его жена Матрона Иванова, оба единоверцы. Восприемники: деревни т... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Катаева Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катаева Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно