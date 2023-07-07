Катаев Василий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Василий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1903 ст.

Сын: Катаев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Катаева Матрона Ивановна

Кропани, Ильинский муниципальный район, Пермский край
28. 28 июля родился, 29 июля 1903 г. крещён Иоанн. Родители: Деревни Кропаней отставной рядовой Василий Феодотов Катаев и законная его жена Матрона Иванова, оба единоверцы. Восприемники: деревни т... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Матфий Васильевич

Мать ребёнка: Катаева Матрона Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Матрона Ивановна

Смерть
Неизвестно
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