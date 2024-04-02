Телелекова (???) Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелекова (???) Татьяна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1890

Дочь: Варвара Акимовна

Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
?.08.1891

Дочь: Мария Акимовна

Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 19.05.1894

Сын: Телелеков Николай Акимович

Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1895

Сын: Телелеков Иван Акимович

Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1897

Дочь: Елена Акимовна

Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1902

Дочь: Иустиния Акимовна

Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: Татьяна Акимовна

Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телелеков Константин Акимович

Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Акимовна

Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич

Смерть
Неизвестно
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