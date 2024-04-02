Телелекова (???) Татьяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1890
Дочь: Варвара Акимовна
Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич
Рождение ребёнка
?.08.1891
Дочь: Мария Акимовна
Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич
Рождение ребёнка
Около 19.05.1894
Сын: Телелеков Николай Акимович
Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич
Рождение ребёнка
01.06.1895
Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич
Рождение ребёнка
22.07.1897
Дочь: Елена Акимовна
Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич
Рождение ребёнка
11.10.1902
Дочь: Иустиния Акимовна
Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: Татьяна Акимовна
Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телелеков Константин Акимович
Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Акимовна
Отец ребёнка: Телелеков Аким Никитич
Смерть
Неизвестно