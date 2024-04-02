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Телелеков Аким Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Телелеков Никита Дорофеевич

Мать: Телелекова ?? ?

Рождение ребёнка
01.12.1890

Дочь: Варвара Акимовна

Мать ребёнка: Телелекова Татьяна Семёновна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
?.08.1891

Дочь: Мария Акимовна

Мать ребёнка: Телелекова Татьяна Семёновна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 19.05.1894

Сын: Телелеков Николай Акимович

Мать ребёнка: Телелекова Татьяна Семёновна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1895

Сын: Телелеков Иван Акимович

Мать ребёнка: Телелекова Татьяна Семёновна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1897

Дочь: Елена Акимовна

Мать ребёнка: Телелекова Татьяна Семёновна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1902

Дочь: Иустиния Акимовна

Мать ребёнка: Телелекова Татьяна Семёновна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: Татьяна Акимовна

Мать ребёнка: Телелекова Татьяна Семёновна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телелеков Константин Акимович

Мать ребёнка: Телелекова Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Акимовна

Мать ребёнка: Телелекова Татьяна Семёновна

Смерть
Неизвестно
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