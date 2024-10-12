Ураков Федот Васильев
Место рождения
Дата рождения28.02.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.02.1857 ст.
Отец: Ураков Василий Павлов
РС 1858 года починка Пектемерсурт (ЦГАКО 176-2-1848, лист 342об, №79)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ураков Иван Федотов
Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уракова) Мария Федотова
Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова
Упоминание
04.05.1858 ст.
Упоминается в возрасте 1 года и 2 месяцев в РС 1858 года починка Пектемерсурт (ЦГАКО 176-2-1848, лист 342об, №79)
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Запись в МК за 1875 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-252, лист 215об-216, №10) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Федот Васильев Ураков, пр... Показать все
Восприемник
25.08.1877 ст.
Восприемник на крещении Павла Егорова Соколова. Родители младенца: починка Пектемерсурта крестьянин Егор Уремеев Соколов и законная жена его Пелагея Аввакумова, оба православные. Запись в МК 1877 г... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1877 ст.
Сын: Ураков Семён Федотов
Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова
Запись в МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 25об.-26, №53)
Рождение ребёнка
06.08.1879 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова
МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 154об-155, №57)
Рождение ребёнка
26.04.1882 ст.
Дочь: (Уракова) Таисия Федотова
Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова
МК 1882 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 345об-346, №23)
Рождение ребёнка
18.02.1885 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова
МК 1885 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 86об-87, №17)
Поручитель
10.11.1885 ст.
Поручитель со стороны невесты на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пинжанура крестьянин Александр Васильев Безсонов, православного вероисповедания, первым браком, 18... Показать все
Восприемник
18.02.1890 ст.
Восприемник на крещении Василия Яковлевича Соколова. Запись в МК 1890 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 110об.-111, №12)
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Дочь: Михеева (Уракова) Анна Федотова
Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: (Уракова) Вера Федотова
Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова
Поручитель
09.04.1893 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: починка Овечкина крестьянин Михаил Сергеев Овечкин, православного вероисповедания, вдовец вторым браком, в возрасте 28 лет. Невеста: починка Зяблицевс... Показать все
Поручитель
21.01.1896 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: починка Овечкина крестьянин Фёдор Косьмин Ураков, православный, первым браком, 20 лет. Невеста: починка Верхнекитинского Турекского прихода дочь крест... Показать все
Поручитель
28.01.1898 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Никанор Косьмин Ураков, православный, первым браком, 18 лет. Невеста: той же волости села Русский Шой к... Показать все
Восприемник
01.11.1903 ст.
Восприемник на крещении Михаила Фёдорова Уракова (родился 30 .10.1903) - сына запасного солдата деревни Овечкина Фёдора Константинова Уракова и его жены Анны Адриановой. Запись в МК за 1903 год Возне... Показать все
Поручитель
23.01.1912 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Илларион Константинов Ураков, православного вероисповедания, первым браком, 31 год и 3 месяца. Не... Показать все
Смерть
Неизвестно