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Ураков Федот Васильев

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

28.02.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1857 ст.

Отец: Ураков Василий Павлов

Мать: Уракова Устинья Васильева

РС 1858 года починка Пектемерсурт (ЦГАКО 176-2-1848, лист 342об, №79)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ураков Иван Федотов

Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уракова) Мария Федотова

Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова

Упоминание
04.05.1858 ст.
Упоминается в возрасте 1 года и 2 месяцев в РС 1858 года починка Пектемерсурт (ЦГАКО 176-2-1848, лист 342об, №79)
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Жена: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1875 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-252, лист 215об-216, №10) Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Федот Васильев Ураков, пр... Показать все
Восприемник
25.08.1877 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении Павла Егорова Соколова. Родители младенца: починка Пектемерсурта крестьянин Егор Уремеев Соколов и законная жена его Пелагея Аввакумова, оба православные. Запись в МК 1877 г... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1877 ст.

Сын: Ураков Семён Федотов

Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова

Запись в МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 25об.-26, №53)
Рождение ребёнка
06.08.1879 ст.

Сын: Ураков Андрей Федотов

Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова

МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 154об-155, №57)
Рождение ребёнка
26.04.1882 ст.

Дочь: (Уракова) Таисия Федотова

Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова

МК 1882 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 345об-346, №23)
Рождение ребёнка
18.02.1885 ст.

Сын: Ураков Василий Федотов

Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова

МК 1885 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 86об-87, №17)
Поручитель
10.11.1885 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель со стороны невесты на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пинжанура крестьянин Александр Васильев Безсонов, православного вероисповедания, первым браком, 18... Показать все
Восприемник
18.02.1890 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении Василия Яковлевича Соколова. Запись в МК 1890 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-255, лист 110об.-111, №12)
Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Дочь: Михеева (Уракова) Анна Федотова

Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: (Уракова) Вера Федотова

Мать ребёнка: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова

Поручитель
09.04.1893 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: починка Овечкина крестьянин Михаил Сергеев Овечкин, православного вероисповедания, вдовец вторым браком, в возрасте 28 лет. Невеста: починка Зяблицевс... Показать все
Поручитель
21.01.1896 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: починка Овечкина крестьянин Фёдор Косьмин Ураков, православный, первым браком, 20 лет. Невеста: починка Верхнекитинского Турекского прихода дочь крест... Показать все
Поручитель
28.01.1898 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Никанор Косьмин Ураков, православный, первым браком, 18 лет. Невеста: той же волости села Русский Шой к... Показать все
Восприемник
01.11.1903 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении Михаила Фёдорова Уракова (родился 30 .10.1903) - сына запасного солдата деревни Овечкина Фёдора Константинова Уракова и его жены Анны Адриановой. Запись в МК за 1903 год Возне... Показать все
Поручитель
23.01.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Илларион Константинов Ураков, православного вероисповедания, первым браком, 31 год и 3 месяца. Не... Показать все
Смерть
Неизвестно

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