Михеева (Уракова) Анна Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Уракова) Анна Федотова

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Около 1859 г.р.

Муж

Вычислено 1890 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1891

Отец: Ураков Федот Васильев

Мать: Уракова (Лоскутова) Агафья Спиридонова

Восприемник
25.01.1909 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
На крещении Марии Фёдоровой Ураковой (родители: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Фёдор Константинов Ураков и законная его жена Анна Андрианова, оба превославные). Запись в МК за ... Показать все
Бракосочетание
05.07.1909 ст.

Муж: Михеев Семён Космин

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених: Ирмучашской волости, деревни Онучина крестьянин Симеон Космин Михеев, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: той же волости, деревни Овечкина Крестьянина Федота Васильева Уракова дочь, ... Показать все
Восприемник
04.07.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении племянницы Юлии Андреевой Ураковой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деревни Овечкина крестьянин Андрей Федотов Ураков и законная жена его Евдокия Петрова [Овечкина], ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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