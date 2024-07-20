Михеева (Уракова) Анна Федотова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891
Восприемник
25.01.1909 ст.
На крещении Марии Фёдоровой Ураковой (родители: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Фёдор Константинов Ураков и законная его жена Анна Андрианова, оба превославные). Запись в МК за ... Показать все
Бракосочетание
05.07.1909 ст.
Муж: Михеев Семён Космин
Жених: Ирмучашской волости, деревни Онучина крестьянин Симеон Космин Михеев, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: той же волости, деревни Овечкина Крестьянина Федота Васильева Уракова дочь, ... Показать все
Восприемник
04.07.1912 ст.
Восприемница на крещении племянницы Юлии Андреевой Ураковой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деревни Овечкина крестьянин Андрей Федотов Ураков и законная жена его Евдокия Петрова [Овечкина], ... Показать все
Смерть
Неизвестно