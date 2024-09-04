Ураков Андрей Федотов
Место рождения
Дата рождения06.08.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
06.08.1879 ст.
МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 154об-155, №57)
Крещение
06.08.1879 ст.
Восприемник: Пустопольского прихода деревни Овсяниковой крестьянин Пётр Андреев Сбоев. МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 154об-155, №57)
Бракосочетание
10.02.1899 ст.
МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-383, лист 208об-209, №8). Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Андрей Федотов Ураков, православный, первым браком, 19 лет. Н... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1905 ст.
Дочь: (Уракова) Валентина Андреева
Мать ребёнка: Уракова (Овечкина) Евдокия Петрова
Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 43об-44, №9).
Поручитель
06.06.1905 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина крестьянин Павел Петров Овечкин, православный, первым браком, в возрасте 24 лет. Невеста: той же волости и деревни... Показать все
Восприемник
20.02.1907 ст.
Восприемник на крещении Анатолия Яковлева Овечкина (родители: Ирмучашской волости деревни Овечкина запасной солдат Яков Петров Овечкин и законная его жена Александра Фёдорова, оба православные). Запи... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Овечкина) Евдокия Петрова
МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 352об-353, №80)
Поручитель
11.11.1907 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина крестьянин Яков Петров Овечкин, православный, первым браком в возрасте 26 лет. Невеста: той же волости села Русск... Показать все
Поручитель
06.02.1908 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Николай Никитин Ураков, православный, первым браком, в возрасте 26 лет. Невеста: той же волости ... Показать все
Поручитель
21.01.1909 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина уволенный в запас армии Михаил Петров Овечкин, православный, первым браком, 25 лет. Невеста: той же волости и дере... Показать все
Восприемник
11.04.1909 ст.
На крещении Виктора Никанорова Уракова (родители: Ирмучашской волости, деревни Овечкина крестьянин Никанор Космин Ураков и законная его жена Дария Андрианова, оба православные). Запись в МК за 1909 г... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1910 ст.
Дочь: (Уракова) Лидия Андреева
Мать ребёнка: Уракова (Овечкина) Евдокия Петрова
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 175об-176, №24)
Рождение ребёнка
03.07.1912 ст.
Дочь: (Уракова) Юлия Андреева
Мать ребёнка: Уракова (Овечкина) Евдокия Петрова
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 358об-359, №49)
Рождение ребёнка
16.10.1918
Сын: Ураков Иван Андреев
Мать ребёнка: Уракова (Овечкина) Евдокия Петрова
Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-111, лист 109об-110. №79)
Смерть
Неизвестно