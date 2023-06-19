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Савельева Светлана Викторовна

Место рождения

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

26.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1979

Отец: Савельев Виктор Иванович

Мать: Савельева Галина Викторовна

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край