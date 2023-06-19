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Савельева Светлана Викторовна
Савельева Светлана Викторовна
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Место рождения
Козулька
, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
26.03.1979
Пол
Женский
Отец
Савельев Виктор Иванович
1955 г.р.
Мать
Савельева (Ситникова) Галина Викторовна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1979
Отец:
Савельев Виктор Иванович
Мать:
Савельева Галина Викторовна
Козулька
, Козульский муниципальный район, Красноярский край
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