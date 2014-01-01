Савельев Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения17.10.?
Дата смерти?.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.?
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.03.1979
Дочь: Савельева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Савельева Галина Викторовна
Рождение ребёнка
20.08.1983
Сын: Савельев Максим Викторович
Мать ребёнка: Савельева Галина Викторовна
Рождение ребёнка
01.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева Галина Викторовна
Рождение ребёнка
29.01.1992
Сын: Савельев Алексей Викторович
Мать ребёнка: Савельева Галина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.2014