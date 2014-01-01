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Савельев Виктор Иванович

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Место рождения

Загайново, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

17.10.?

Дата смерти

?.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.?

Отец: не указан

Мать: Савельева Елена Максимовна

Загайново, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.03.1979

Дочь: Савельева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Савельева Галина Викторовна

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.08.1983

Сын: Савельев Максим Викторович

Мать ребёнка: Савельева Галина Викторовна

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Галина Викторовна

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.01.1992

Сын: Савельев Алексей Викторович

Мать ребёнка: Савельева Галина Викторовна

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Галина Викторовна

Смерть
?.01.2014
Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
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