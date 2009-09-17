Савельева (Ситникова) Галина Викторовна
Место рождения
Дата рождения03.08.1950
Дата смерти17.09.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1950
Отец: Ситников Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1974
Сын: Долгов Валерий Валерьевич
Отец ребёнка: Долгов Валерий Вениаминович
Рождение ребёнка
26.03.1979
Дочь: Савельева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Савельев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1983
Сын: Савельев Максим Викторович
Отец ребёнка: Савельев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1992
Сын: Савельев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Савельев Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2009