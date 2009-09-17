Савельева (Ситникова) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Ситникова) Галина Викторовна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

03.08.1950

Дата смерти

17.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1950

Отец: Ситников Виктор

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.05.1974

Сын: Долгов Валерий Валерьевич

Отец ребёнка: Долгов Валерий Вениаминович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.03.1979

Дочь: Савельева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Савельев Виктор Иванович

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.08.1983

Сын: Савельев Максим Викторович

Отец ребёнка: Савельев Виктор Иванович

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Виктор Иванович

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.01.1992

Сын: Савельев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Савельев Виктор Иванович

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Виктор Иванович

Смерть
17.09.2009
Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
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