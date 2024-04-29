Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова-Иванова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Анна Петровна

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1929

Дочь: Ерофеева (Иванова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Анна Петровна

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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