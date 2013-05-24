Краснова-Иванова Нина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.05.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван
Мать: Иванова Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.08.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснов Геннадий Андреевич
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.2013