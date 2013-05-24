Краснова-Иванова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова-Иванова Нина Ивановна

Место рождения

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.05.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова Анна Петровна

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Геннадий Андреевич

Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Геннадий Андреевич

Смерть
24.05.2013
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