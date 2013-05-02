Ерофеева (Иванова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Иванова) Зинаида Ивановна

Место рождения

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.05.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова Анна Петровна

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.07.1951

Сын: Ерофеев Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Ерофеев Михаил Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Михаил Федорович

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Михаил Федорович

Смерть
02.05.2013
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