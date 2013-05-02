Ерофеева (Иванова) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.05.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван
Мать: Иванова Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.07.1951
Отец ребёнка: Ерофеев Михаил Федорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерофеев Михаил Федорович
Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2013