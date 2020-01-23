Воробьев Демид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Демид Дмитриевич

Воробьев Демид Дмитриевич

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

23.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2020

Отец: Воробьев Дмитрий Александрович

Мать: Воробьева Светлана Владимировна

Омск, город Омск, Омская область