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Воробьев Демид Дмитриевич
Воробьев Демид Дмитриевич
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
23.01.2020
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Дмитрий Александрович
1989 г.р.
Мать
Воробьева Светлана Владимировна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2020
Отец:
Воробьев Дмитрий Александрович
Мать:
Воробьева Светлана Владимировна
Омск
, город Омск, Омская область
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