Воробьева Светлана Владимировна
Место рождения
Дата рождения10.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1990
Бракосочетание
22.02.2014
Рождение ребёнка
26.01.2017
Дочь: Воробьева Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
23.01.2020
Сын: Воробьев Демид Дмитриевич
Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Ясна Дмитриевна
Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий Александрович