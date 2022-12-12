Воробьева Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Светлана Владимировна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

10.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1990

Отец: Радзивилов Владимир Юрьевич

Мать: Радзивилова Черкашина Наталья Анатольевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
22.02.2014

Муж: Воробьев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
26.01.2017

Дочь: Воробьева Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.01.2020

Сын: Воробьев Демид Дмитриевич

Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Ясна Дмитриевна

Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий Александрович

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