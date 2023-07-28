Собанина (Михайлищева) Марья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Михайлищева) Марья Трофимова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

22.07.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1808

Отец: Михайлищев Трофим Борисов

Мать: Михайлищева Варвара (Марфа) Данилова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.10.1832

Муж: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов

Рождение ребёнка
08.07.1835

Сын: Собанин Кирик Венедиктов

Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1835

Дочь: Улитта Венедиктова

Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1836

Дочь: Зиновия Венедиктова (Мелетиева)

Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1839

Сын: Собанин Максим Венедиктов (Мелетиев)

Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1848

Сын: Собанин Феодот Венедиктов

Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1850

Дочь: Сира Венедиктова

Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1850

Дочь: Наталия Венедиктова

Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно