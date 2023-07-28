Собанина (Михайлищева) Марья Трофимова
Место рождения
Дата рождения22.07.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1808
Бракосочетание
14.10.1832
Рождение ребёнка
08.07.1835
Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов
Рождение ребёнка
08.07.1835
Дочь: Улитта Венедиктова
Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов
Рождение ребёнка
13.11.1836
Дочь: Зиновия Венедиктова (Мелетиева)
Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов
Рождение ребёнка
20.01.1839
Сын: Собанин Максим Венедиктов (Мелетиев)
Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов
Рождение ребёнка
28.02.1848
Сын: Собанин Феодот Венедиктов
Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов
Рождение ребёнка
23.08.1850
Дочь: Сира Венедиктова
Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов
Рождение ребёнка
23.08.1850
Дочь: Наталия Венедиктова
Отец ребёнка: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов
Смерть
Неизвестно