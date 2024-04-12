Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов
Место рождения
Дата рождения27.02.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1812
Отец: Собанин Еким (Яким) Васильев
Бракосочетание
14.10.1832
Жена: Собанина Марья Трофимова
Рождение ребёнка
08.07.1835
Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова
Рождение ребёнка
08.07.1835
Дочь: Улитта Венедиктова
Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова
Рождение ребёнка
13.11.1836
Дочь: Зиновия Венедиктова (Мелетиева)
Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова
Рождение ребёнка
20.01.1839
Сын: Собанин Максим Венедиктов (Мелетиев)
Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова
Рождение ребёнка
28.02.1848
Сын: Собанин Феодот Венедиктов
Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова
Рождение ребёнка
23.08.1850
Дочь: Сира Венедиктова
Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова
Рождение ребёнка
23.08.1850
Дочь: Наталия Венедиктова
Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова
Смерть
Неизвестно