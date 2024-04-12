Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.02.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1812

Отец: Собанин Еким (Яким) Васильев

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.10.1832

Жена: Собанина Марья Трофимова

Рождение ребёнка
08.07.1835

Сын: Собанин Кирик Венедиктов

Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1835

Дочь: Улитта Венедиктова

Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1836

Дочь: Зиновия Венедиктова (Мелетиева)

Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1839

Сын: Собанин Максим Венедиктов (Мелетиев)

Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1848

Сын: Собанин Феодот Венедиктов

Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1850

Дочь: Сира Венедиктова

Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1850

Дочь: Наталия Венедиктова

Мать ребёнка: Собанина Марья Трофимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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