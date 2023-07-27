Собанин Еким (Яким) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти22.05.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Собанин Василий
Рождение ребёнка
26.10.1803
Дочь: Параскева Якимова
Рождение ребёнка
27.02.1812
Сын: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улитта Екимова
Смерть
22.05.1834
Причина смерти: от грудного колотья