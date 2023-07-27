Собанин Еким (Яким) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанин Еким (Яким) Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

22.05.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Собанин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1803

Дочь: Параскева Якимова

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1812

Сын: Собанин Венедикт (Мелетий) Екимов

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улитта Екимова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.05.1834
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от грудного колотья
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