Михайлищева (Михайлищева) Варвара (Марфа) Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1807
Сын: Михайлищев Кирил Трофимов
Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов
Рождение ребёнка
22.07.1808
Дочь: Собанина Марья Трофимова
Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов
Рождение ребёнка
12.10.1809
Сын: Михайлищев Гервасий Трофимов
Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов
Рождение ребёнка
26.02.1811
Сын: Михайлищев Порфирий Трофимов
Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов
Рождение ребёнка
09.07.1812
Сын: Михайлищев Антоний (Антон) Трофимов
Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов
Рождение ребёнка
22.10.1813
Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов
Рождение ребёнка
02.11.1817
Сын: Михайлищев Анемподист Трофимов
Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов
Смерть
Неизвестно