Михайлищева (Михайлищева) Варвара (Марфа) Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Михайлищева) Варвара (Марфа) Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1807

Сын: Михайлищев Кирил Трофимов

Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1808

Дочь: Собанина Марья Трофимова

Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.10.1809

Сын: Михайлищев Гервасий Трофимов

Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1811

Сын: Михайлищев Порфирий Трофимов

Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1812

Сын: Михайлищев Антоний (Антон) Трофимов

Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.10.1813

Сын: Михайлищев Яков Трофимов

Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1817

Сын: Михайлищев Анемподист Трофимов

Отец ребёнка: Михайлищев Трофим Борисов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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