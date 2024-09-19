Зыкова (Меньшикова) Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Меньшиков (Менщиков) Осип
Мать: Менщикова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1886
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
17.09.1905
Рождение ребёнка
1913
Смерть
1947