Зыкова (Меньшикова) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Меньшикова) Анна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Муж

1865 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Меньшиков (Менщиков) Осип

Мать: Менщикова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Василий Николаевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Василий Николаевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Василий Николаевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Василий Николаевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Василий Николаевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.09.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Василий Николаевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Василий Николаевич

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Смерть
1947

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