Квасников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1941

Дочь: Русакова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Квасникова Мария Васильевна

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Квасников Вениамин Иванович

Мать ребёнка: Квасникова Мария Васильевна

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Квасников Валерий Иванович

Мать ребёнка: Квасникова Мария Васильевна

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасникова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно