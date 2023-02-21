Квасников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1941
Дочь: Русакова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Квасникова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Квасников Вениамин Иванович
Мать ребёнка: Квасникова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Квасников Валерий Иванович
Мать ребёнка: Квасникова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно