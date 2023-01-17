Квасникова (Капустина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвасникова (Капустина) Мария Васильевна

Квасникова (Капустина) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Сидорово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капустин Василий

Мать: не указана

Сидорово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.03.1941

Дочь: Русакова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Квасников Иван

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Квасников Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Квасников Иван

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Квасников Герман Иванович

Отец ребёнка: не указан

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Квасников Валерий Иванович

Отец ребёнка: Квасников Иван

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасников Иван

Смерть
1979
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close