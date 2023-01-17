Квасникова (Капустина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капустин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1941
Дочь: Русакова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Квасников Иван
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Квасников Вениамин Иванович
Отец ребёнка: Квасников Иван
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Квасников Герман Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1945
Сын: Квасников Валерий Иванович
Отец ребёнка: Квасников Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Квасников Иван
Смерть
1979
Череповец, город Череповец, Вологодская область