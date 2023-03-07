Русакова (Квасникова) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.03.1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1941
Отец: Квасников Иван
Бракосочетание
28.11.1964
Рождение ребёнка
24.10.1965
Дочь: Бычкова Виктория Павловна
Отец ребёнка: Русаков Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
22.04.1969
Сын: Русаков Григорий Павлович
Отец ребёнка: Русаков Павел Григорьевич
Место жительства
С 1970 по 1992
Переезд к новому месту работы мужа
Место жительства
С 1992
Переезд обратно в Россию после развала СССР