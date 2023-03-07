Русакова (Квасникова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова (Квасникова) Тамара Ивановна

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Место рождения

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1941

Отец: Квасников Иван

Мать: Квасникова Мария Васильевна

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.11.1964

Муж: Русаков Павел Григорьевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.10.1965

Дочь: Бычкова Виктория Павловна

Отец ребёнка: Русаков Павел Григорьевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.04.1969

Сын: Русаков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Русаков Павел Григорьевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1970 по 1992
Переезд к новому месту работы мужа
Место жительства
С 1992
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Переезд обратно в Россию после развала СССР
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