(Евдокимова) Парасковья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евдокимова) Парасковья Владимировна

Место рождения

Пермская Губерния, Ирбитский уезд, Шмаковская волость, д.Мало Молокова// Свердлоская область, Ирбитский р-н, д. Якшина.

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Евдокимов Владимир Архипович

Мать: Евдокимова Анфуза Федоровна

Пермская Губерния, Ирбитский уезд, Шмаковская волость, д.Мало Молокова// Свердлоская область, Ирбитский р-н, д. Якшина.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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