(Евдокимова) Парасковья Владимировна
Место рожденияПермская Губерния, Ирбитский уезд, Шмаковская волость, д.Мало Молокова// Свердлоская область, Ирбитский р-н, д. Якшина.
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1917
Пермская Губерния, Ирбитский уезд, Шмаковская волость, д.Мало Молокова// Свердлоская область, Ирбитский р-н, д. Якшина.
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно