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Паньков Михаил Никифорович

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Паньков Никифор Лаврентьевич

Мать: Панькова Татьяна Сидоровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Панькова Параскева Григорьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Паньков Варфоломей Михайлович

Мать ребёнка: Панькова Параскева Григорьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Паньков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Панькова Параскева Григорьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Паньков Роман Михайлович

Мать ребёнка: Панькова Параскева Григорьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Паньков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Панькова Параскева Григорьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панькова Параскева Григорьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1839
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Год смерти указан в ревизской сказке 1850 г.
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