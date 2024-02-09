Паньков Михаил Никифорович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Панькова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Паньков Варфоломей Михайлович
Мать ребёнка: Панькова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Паньков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Панькова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Панькова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Панькова Параскева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839
Год смерти указан в ревизской сказке 1850 г.