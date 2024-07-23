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Панькова Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паньков Михаил Никифорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Паньков Михаил Никифорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Паньков Варфоломей Михайлович

Отец ребёнка: Паньков Михаил Никифорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Паньков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Паньков Михаил Никифорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Паньков Роман Михайлович

Отец ребёнка: Паньков Михаил Никифорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Паньков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Паньков Михаил Никифорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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