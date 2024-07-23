Панькова Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Паньков Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Паньков Варфоломей Михайлович
Отец ребёнка: Паньков Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Паньков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Паньков Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Паньков Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Паньков Михаил Никифорович
Смерть
Неизвестно