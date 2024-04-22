Паньков Никифор Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Панков Лаврентий Карпович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1761
Сын: Паньков Аввакум Никифорович
Мать ребёнка: Панькова Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Паньков Михей Никифорович
Мать ребёнка: Панькова Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Паньков Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Панькова Татьяна Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно