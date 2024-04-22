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Паньков Никифор Лаврентьевич

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Панков Лаврентий Карпович

Мать: ?

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Паньков Аввакум Никифорович

Мать ребёнка: Панькова Татьяна Сидоровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Паньков Михей Никифорович

Мать ребёнка: Панькова Татьяна Сидоровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Паньков Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Панькова Татьяна Сидоровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панькова Татьяна Сидоровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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