Ермаков Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Валерий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1953

Дата смерти

10.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1953

Отец: Ермаков Михаил

Мать: Ермакова Анна

Рождение ребёнка
17.03.1981

Дочь: Ефимова Наталия Валерьевна

Мать ребёнка: Ермакова Лидия Никоноровна

Рождение ребёнка
14.07.1983

Дочь: Ефимова Снежана Валерьевна

Мать ребёнка: Ермакова Лидия Никоноровна

Смерть
10.03.1989
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