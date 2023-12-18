Ермаков Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1953
Дата смерти10.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1953
Отец: Ермаков Михаил
Мать: Ермакова Анна
Рождение ребёнка
17.03.1981
Дочь: Ефимова Наталия Валерьевна
Мать ребёнка: Ермакова Лидия Никоноровна
Рождение ребёнка
14.07.1983
Дочь: Ефимова Снежана Валерьевна
Мать ребёнка: Ермакова Лидия Никоноровна
Смерть
10.03.1989