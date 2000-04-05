Ермакова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1930
Дата смерти05.04.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1951
Дочь: Ермакова Анна
Отец ребёнка: Ермаков Михаил
Рождение ребёнка
18.08.1953
Сын: Ермаков Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Ермаков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Ермаков Михаил
Смерть
05.04.2000