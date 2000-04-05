Ермакова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1930

Дата смерти

05.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1951

Дочь: Ермакова Анна

Отец ребёнка: Ермаков Михаил

Рождение ребёнка
18.08.1953

Сын: Ермаков Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Ермаков Михаил

Смерть
05.04.2000
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