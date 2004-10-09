Брусницына (Щербакова) Алевтина Николаевна 11.11.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брусницына (Щербакова) Алевтина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1942

Дата смерти

09.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1942

Отец: Щербаков Николай Андреевич

Мать: Щербакова (Калинина) Анастасия Константиновна

Бракосочетание
15.07.?

Муж: Брусницын Анатолий Иванович

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.04.1968

Дочь: Калинина (Брусницына) Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Брусницын Анатолий Иванович

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1973

Дочь: Минина (Брусницына) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Брусницын Анатолий Иванович

Смерть
09.10.2004

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