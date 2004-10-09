Брусницына (Щербакова) Алевтина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1942
Дата смерти09.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1942
Бракосочетание
15.07.?
Рождение ребёнка
24.04.1968
Дочь: Калинина (Брусницына) Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Брусницын Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1973
Дочь: Минина (Брусницына) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Брусницын Анатолий Иванович
Смерть
09.10.2004