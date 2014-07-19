Брусницын Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения16.08.1943
Дата смерти19.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1943
Бракосочетание
15.07.?
Рождение ребёнка
24.04.1968
Дочь: Калинина (Брусницына) Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Брусницына (Щербакова) Алевтина Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.1973
Дочь: Минина (Брусницына) Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Брусницына (Щербакова) Алевтина Николаевна
Смерть
19.07.2014