Брусницын Анатолий Иванович 16.08.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брусницын Анатолий Иванович

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Место рождения

Грязнуха, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

16.08.1943

Дата смерти

19.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1943

Отец: Брусницын Иван Андреевич

Мать: Брусницына Анна Григорьевна

Грязнуха, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
15.07.?

Жена: Брусницына (Щербакова) Алевтина Николаевна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.04.1968

Дочь: Калинина (Брусницына) Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Брусницына (Щербакова) Алевтина Николаевна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1973

Дочь: Минина (Брусницына) Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Брусницына (Щербакова) Алевтина Николаевна

Смерть
19.07.2014

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