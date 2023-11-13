Горина Анастасия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горина Анастасия Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1921

Отец: Пряников Анисим Тимофеевич

Мать: Пряникова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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