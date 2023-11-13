Пряникова Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1919
Дочь: Пряникова Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.12.1921
Дочь: Горина Анастасия Анисимовна
Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.04.1926
Сын: Пряников Александр Анисимович
Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.11.1928
Сын: Пряников Николай Анисимович
Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.05.1935
Дочь: Пряникова Валентина Анисимовна
Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пряников Владимир Анисимович
Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1962