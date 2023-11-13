Пряникова Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряникова Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.05.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1919

Дочь: Пряникова Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.12.1921

Дочь: Горина Анастасия Анисимовна

Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.04.1926

Сын: Пряников Александр Анисимович

Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.11.1928

Сын: Пряников Николай Анисимович

Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.05.1935

Дочь: Пряникова Валентина Анисимовна

Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пряников Владимир Анисимович

Отец ребёнка: Пряников Анисим Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряников Анисим Тимофеевич

Смерть
19.05.1962
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