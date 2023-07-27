? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Воинкова (инишева) Евдокия Федосиева

Отец ребёнка: Инишев Федосий

Инишева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Матрона Федосиева

Отец ребёнка: Инишев Федосий