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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Воинкова (инишева) Евдокия Федосиева
Отец ребёнка: Инишев Федосий
Инишева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Матрона Федосиева
Отец ребёнка: Инишев Федосий