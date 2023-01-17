деревня Инишева, деревня Инишева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Инишева

Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2540Инюшова, дер.при рч. Илейке.523659192205
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Иленская волость
621. Инюшева, деревня бывшая государственная, при речках Иленке, Полуденной, и Инюшихе, дворов 77, жителей 462, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Байкаловский район
37929Инишевадеревня57°22'с.ш.63°24'в.д.O-41-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Байкаловское сельское поселение
65608406131д Инишевадеревня
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