Воинкова (Инишева) (Инишева) Евдокия Федосиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Инишева) (Инишева) Евдокия Федосиева

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Место рождения

Инишева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Инишев Федосий

Мать: ?

Инишева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1824

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Ксения Герасимова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1827

Дочь: Анисья Герасимова

Отец ребёнка: не указан

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1828

Сын: Воинков Антон Герасимов

Отец ребёнка: не указан

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.12.1829

Сын: Воинков Стефан Герасимов

Отец ребёнка: не указан

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1834

Сын: Воинков Феодор Герасимов

Отец ребёнка: не указан

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1838

Дочь: Матрона Герасимова

Отец ребёнка: не указан

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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