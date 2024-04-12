Воинкова (Инишева) (Инишева) Евдокия Федосиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Инишев Федосий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
01.01.1827
Дочь: Анисья Герасимова
Рождение ребёнка
09.07.1828
Рождение ребёнка
27.12.1829
Рождение ребёнка
16.02.1834
Рождение ребёнка
21.03.1838
Дочь: Матрона Герасимова
Смерть
Неизвестно