(Инишева) Матрона Федосиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Инишева) Матрона Федосиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Инишев Федосий

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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