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(Инишева) Матрона Федосиева
(Инишева) Матрона Федосиева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1810
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Инишев Федосий
Около 1780 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец:
Инишев Федосий
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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