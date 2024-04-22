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Павел Трифонов

Место рождения

Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
=== УПОМИНАНИЕ БРАК ДОЧЕРИ МК-1807 30.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Збунова крестьянина Никифора Деменьтьева пасынок Кирил Васильев с девкою Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Павлова

Мать ребёнка: не указана

Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 30.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Збунова крестьянина Никифора Деменьтьева пасынок Кирил Васильев с девкою Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Баранково Малаго после уме... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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