Павел Трифонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
=== УПОМИНАНИЕ БРАК ДОЧЕРИ МК-1807 30.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Збунова крестьянина Никифора Деменьтьева пасынок Кирил Васильев с девкою Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Павлова
МК-1807 30.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Збунова крестьянина Никифора Деменьтьева пасынок Кирил Васильев с девкою Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Баранково Малаго после уме... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно